تحرير 48 مخالفة في حملة تموينية بأبوقرقاص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، عددا من الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك، من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملات أسفرت عن تحرير 48 مخالفة تموينية متنوعة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.