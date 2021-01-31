مقتل اثنين من المدنيين في هجوم لطالبان شمال أفغانستان

قتل مدنيان على الأقل وأصيب 14 آخرون في هجوم بقذيفتي هاون شنته حركة طالبان بإقليم فارياب شمال أفغانستان، صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكره حاكم الإقليم، نقيب الله فايق، حسب قناة "طلوع نيوز" التليفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.وأضاف فايق أن الحادث وقع حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة ألمار، فقد سقطت قذيفتا هاون في سوق، وتابع أن "طالبان أطلقت القذيفتين"، غير أن طالبان لم تعلق بعد على الهجوم.ويشير التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية إلى أن عدد القتلى والمصابين من المدنيين بسبب الحرب والعنف في عام 2020 بلغ أكثر من 8500 شخص.واستنادا إلى تقرير اللجنة، قتل ثلاثة آلاف مدني أفغاني وأصيب أكثر من خمسة آلاف في الحرب في عام 2020.وأضاف التقرير أن سقوط ضحايا مدنيين تراجع بنسبة 21% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.