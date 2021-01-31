الاحتلال يعتقل رئيس نادٍ رياضي في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، رئيس نادي سلوان الرياضي، مروان الغول.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن شهود عيان قولهم إن "قوات الاحتلال داهمت منزل الغول واقتادته إلى مقر النادي في بلدة سلوان جنوب الأقصى، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واستولت على العديد من الملفات، قبل أن تعتقله".ووفق الوكالة، اعتقلت القوات الإسرائيلية أيضا ستة مواطنين فلسطينيين من مدن جنين ونابلس والخليل بالضفة الغربية.