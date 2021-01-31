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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الألماني يعرب عن الانفتاح لاستخدام لقاح روسي أو صيني

الأحد 31/يناير/2021 - 12:25 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن انفتاحه لاستخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد من روسيا والصين في ألمانيا، حال نجاح الحصول على تصريح لهما من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الصحة الألماني، لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجستسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، اليوم الأحد، "إذا كان لقاح آمن وفعال، بغض النظر عن البلد الذي تم تصنيعه فيه، فإنه من الممكن أن يساعد بالطبع في التصدي للوباء"، لافتا إلى أن الأمر الحاسم في ذلك هو الحصول على تصريح
نظامي.

يذكر أن روسيا أعلنت أول، أمس الجمعة، أنها يمكنها إمداد الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من هذا العام بـ 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"، يشار إلى أنه تم تقديم طلب للحصول على تصريح للقاح لدى الوكالة الأوروبية للأدوية.

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