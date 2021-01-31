وزير الصحة الألماني يعرب عن الانفتاح لاستخدام لقاح روسي أو صيني

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان، عن انفتاحه لاستخدام لقاحات فيروس كورونا المستجد من روسيا والصين في ألمانيا، حال نجاح الحصول على تصريح لهما من الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الصحة الألماني، لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجستسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، اليوم الأحد، "إذا كان لقاح آمن وفعال، بغض النظر عن البلد الذي تم تصنيعه فيه، فإنه من الممكن أن يساعد بالطبع في التصدي للوباء"، لافتا إلى أن الأمر الحاسم في ذلك هو الحصول على تصريحنظامي.يذكر أن روسيا أعلنت أول، أمس الجمعة، أنها يمكنها إمداد الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من هذا العام بـ 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"، يشار إلى أنه تم تقديم طلب للحصول على تصريح للقاح لدى الوكالة الأوروبية للأدوية.