رئيس الصين يدعو إلى حماية أفضل للملكية الفكرية

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينج المسؤولين إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية من منظور "الاستراتيجية الوطنية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".وأضاف تقرير شينخوا الذي نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن حماية الملكية الفكرية أمر رئيسي للانفتاح والأمن القومي وتطوير الجودة في الصين، وذلك نقلا عن مقال من قبل شي سيتم نشره في مجلة "تشيوشي" في الأول من فبراير المقبل.وقال إنه يتعين على المسؤولين الدراية بالعيوب في حماية الملكية الفكرية وتنفيذ إصلاحات كبيرة في القطاع، حسب تقرير شينخوا.