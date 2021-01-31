العراق يعلن موعد وصول لقاح كورونا إلى أراضيه

كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد عن أن لقاح فيروس كورونا سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير قوله إن الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس كورونا.وبين أن الصحة شكلت لجانًا في المحافظات لاستقبال أي لقاح وبخاصة لقاح فايزر بوصفه لقاحًا يحتاج إلى امكانيات ولوجستيات تختلف عن اللقاحات الأخرى.وأضاف أن "نسبة توزيع لقاح كورونا بين المحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية بوصف أنه لا توجد محافظة الآن في مأمن من ارتفاع عدد الإصابات".