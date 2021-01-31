تحرير 22 محضرا لمخالفة ارتداء الكمامة بالمنيا

قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت، تنفيذ الحملات الرقابية على المحال والمطاعم والكافيهات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.أوضح أبو كريشة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، مشددا على استمرار الحملات بصفة يومية لمتابعة التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية.ومن جهة آخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملة لرفع الإشغالات بطريق عزبة صادق قلينى، برئاسة المهندس حامد فخرى نائب رئيس المركز، بهدف إعادة الانضباط، وتسيير الحركة أمام المارة، والحفاظ على السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.