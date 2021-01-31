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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الصحة السعودي: لسنا بمنأى عن الموجة الثانية من كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 12:19 م
الدكتور توفيق الربيعة
الدكتور توفيق الربيعة
نيفين أشرف
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قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إن الكثير من دول العالم تعيش موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، مشيرًا إلى أن الموجة الثانية من الجائحة أكبر من الأولى ولسنا بمنأى عنها.

وأضاف وزير الصحة السعودي، في كلمة له اليوم الأحد، بشأن تطورات الجائحة، أنه يجب التعامل مع فيروس كورونا بمنتهى الجدية، مطالبًا الجميع بالمحافظة على مكتسبات التصدي للجائحة.

وتابع الوزير السعودي: "رصدنا للأسف زيادة ملحوظة في عدد الإصابات، موضحًا أن أسباب ارتفاع الإصابات يعود للتجمعات والتراخي في التدابير، وعدم الالتزام سيضطرنا لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع".

وأكد "الربيعة"، أن القيادة في المملكة العربية السعودية، جعلت صحة المواطن وسلامته في المقام الأول قبل كل شيء، محذرًا: "لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول".

وشدد وزير الصحة السعودي، على أن هذه الفترة صعبة للغاية ويتحتم التعامل معها بجدية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

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