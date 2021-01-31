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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«أمهات مصر»: مشروعات التعليم العالي في عهد السيسي تستحق دخول «جينيس»

الأحد 31/يناير/2021 - 12:18 م
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن التعليم العالي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تطور وإنجاز يستحق أن يدخل موسوعة جينيس بدون مبالغة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن مصر شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية - خاصة العامين السابقين - إنشاء العديد من الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية وعدة جامعات أهلية، فضلا عن إنشاء جامعات تكنولوجية، وكل ذلك في وقت قياسي وبتخصصات فريدة من نوعها، تحت رعاية وبتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأوضحت أن المستفيد الأول من كل هذه الجامعات هم أبنائنا الطلاب مستقبل مصر، لضمان وجود فرص عمل لهم عقب تخرجهم من هذه الجامعات والإستفادة منهم في المشروعات القومية التي تشهدها مصر وإيجاد فرص عمل لهم، مقدمة الشكر للرئيس السيسي على ما يقدمه لمصرنا الحبيبة وأبنائها.

وقالت إن الرئيس يتابع مشروعات إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية على مستوى الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية".

ووجه الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذًا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجهًا كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيًا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.

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