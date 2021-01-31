وزير الرى يستعرض مشروعات التعاون مع جنوب السودان

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى لدول حوض النيل بقطاع مياه النيل، لمناقشة التعاون الثنائي مع دولة جنوب السودان وتعزيز العلاقات فى مجال الموارد المائية.واستعرض وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع، اليوم الأحد، سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم بها مصر في جنوب السودان منذ توقيع مذكرة التفاهم في أغسطس 2006 وتم تدعيمها من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في مارس 2011، كما تم تعزيز العلاقات بتوقيع اتفاقية التعاون الفنى والتنموي فى نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور رؤساء الدولتين، حيث تم تنفيذ حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجنوب السودان من مشروعات توفير مياه الشرب النقية.وأوضح وزير الرى، أنه يتم تنفيذ مشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات، ومحطات الآبار الجوفية التي تقيمها الوزارة حاليًا في مدينة جوبا لخدمة الأهالي والمواطنين، وإنشاء المراسي النهرية لربط المدن والقرى، للعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابيًا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.