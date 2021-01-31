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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عن فيروس ونهاية العالم.. فيلمان يعكسان سينما كورونا بمهرجان سندانس

الأحد 31/يناير/2021 - 12:18 م
مهرجان سندانس
مهرجان سندانس
وكالات
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حوّل السينمائيون الملل والقلق الناجمين عن تدابير الحجر الصحي الطويلة أفلامًا ذات مواضيع مروعة تتعلق بكوارث أو بنهاية العالم، بينها فلمين أحدهما فيلم رعب على خلفية فيروس، والثاني كوميديا عن اليوم الأخير على الأرض، كُتبا وصُوّرا ونُفّذ توليفهما بالكامل خلال جائحة كوفيد-19، وعُرضا خلال مهرجان سندانس السينمائي.

وشكّل انطلاق سندانس الذي يُعتبر من أبرز المهرجانات السينمائية المستقلة في الولايات المتحدة ويقام هذه السنة بالصيغة الافتراضية حتى 3 فبراير، فرصة لكي يروي السينمائيون ما بذلوه من جهد كبير ليتمكنوا من تصوير أفلامهم بأمان تام رغم الظروف الاستثنائية.

وقال مخرج فيلم "إن ذي إيرث" بن ويتل، بعد العرض الأول لفيلمه الجمعة "عانيت نوبة هستيريا صغيرة بعد أسبوع من الحجر كنت بحاجة إلى الهدوء، فبادرت إلى الكتابة علّها تعينني على ذلك"، وروى أن "ضغطًا غريبًا كان يخيّم" على فريق العمل عندما بدأ التصوير. فيومها كانت كل البروتوكولات المتعلقة بالإجراءات التي ينبغي اتباعها "جديدة تمامًا في المرحلة"، ومع أن كوفيد-19 ليست محور فيلمه الروائي، فمن الواضح أن الوباء يشكّل خلفية لمختلف أحداثه.

ورأى المخرج في حوار عبر الإنترنت أن القيود الجديدة تجعل الأفلام الروائية التي تم إنتاجها قبل الوباء تبدو وكأنها "من زمن آخر، مضيفا من يشاهد فيلمًا تظهر في مشاهده حشود كبيرة، يشعر بأن ما يشغل هؤلاء الناس هو أمور تعود إلى ما قبل عامين".

وشدد على أن "أفلام الرعب على وجه الخصوص، وكذلك الأفلام عمومًا، يجب أن تعكس اللحظة الراهنة".

أما الفيلم الكوميدي "هاو إت إندز" فيتخيل وقائع اليوم الأخير على الأرض في لوس أنجلوس، قبل أن يسقط كويكب على كوكب الأرض، وتؤدي المخرجة المشاركة زوي ليستر جونز دور لَيزا التي تنطلق بحثًا عن الذين سببوا لها الأذى، وجميعهم كانوا يتوجهون إلى حفلة كبيرة هي الأخيرة.

وُضع سيناريو الفيلم خلال الأسابيع الأولى من الحجر في كاليفورنيا وصُوّر خلال الصيف، وهو الآخر تدور كل أحداثه تقريبًا في الخارج، في شوارع المدينة المشمسة وحدائقها وأحواض السباحة.

وأشارت زوي ليستر جونز إلى أن فريق العمل اضطر إلى الإسراع لإنهاء الفيلم وإطلاقه "بينما كان الصراع متواصلًا مع حقل الألغام العاطفي هذا"، في إشارة إلى الوباء، واصفة العمل على الفيلم بأنه نوع من "علاج"، في خضم "مرحلة من القلق الكبير".

ومن الوجوه الشهيرة التي تحدثت مِن بُعد حلال الفيلم مع الشابة أثناء "المطاردة الوجودية" التي نفذتها، الممثلون هيلين هانت، وبرادلي ويتفورد، وأوليفيا وايلد، فيما صُوّرَ الكثير من المشاهد أمام المنازل الحقيقية لهذه الشخصيات.

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