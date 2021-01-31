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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزير النقل: ننفذ 2173 مشروعًا بـ1.5 تريليون جنيه

الأحد 31/يناير/2021 - 12:35 م
كامل الوزير
كامل الوزير
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه وزارته تنفذ خطة شاملة حاليًا لتحديث منظومة النقل بشكل كامل بريًا وبحريًا والموانئ، وفق رؤية تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة في التنمية التجارية والصناعية وربط مصر بمحطيها الإقليمي.

وأضاف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل وإدخال الطرق الحديثة وتطوير نقل الوسائل الجماعية واستحداث النقل الكهربائي، موضحا أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية.

وتابع وزير النقل والمواصلات، أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها تبلغ 2173، بإجمالي 1522 مليار جنيه من عام 2014 وحتى 2024، 220 مليار جنيه للسكة الحديد، و63 مليار جنيه لتطوير النقل البحري، و3 مليارات لصالح تطوير النقل النهري.

ولفت إلى أنه من المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروعًا بإجمالى 671 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 50 مشروعًا بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق من بينها تطوير طريق الصعيد، القوس الشمالي، طريق الجلالة، نفق الشهيد أحمد حمدي، القاهرة-السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والواحات، وطريق المنصورة جمصة، كما تم تنفيذ 22 محورًا على النيل بإجمالي 34 مليار جنيه.

واستطرد، أنه تم تنفيذ 100 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 140 مليار جنيه، 26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، وجارٍ تنفيذ 220 كوبري ونفق بإجمالي 30 مليار جنيه، و25 مشروعًا لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طرق القاهرة الإسكندرية، شبين طنطا، وبنها-زفتى-المنصورة.

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