وزير النقل: معظم شركات السكة الحديد تحولت من خاسرة لرابحه

قال الوزير كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن معظم شركات السكة الحديد تحولت من شركات خاسرة إلى شركات مربحة، مضيفا أن العمال يتقاضون أرباحا "عن حق حاليا" بدلا مما كان يحدث في الماضي من ترضية دون إنتاج أو أرباح.وكشف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن منظومة لتطوير وتحديث وصيانة جرارات السكة الحديد، مضيفا: "لدينا الآن 700 جرار تعمل بكفاءة كاملة، وهناك تطوير جار لـ262 جرارا جديدا بالاضافة إلى صيانة 161 جرار".