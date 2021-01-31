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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحرير 20 قضية تموينية في حملة على أسواق أسوان

الأحد 31/يناير/2021 - 12:16 م
اسطوانات البوتاجاز
اسطوانات البوتاجاز
نرمين محمود الدهان
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ضبطت مباحث التموين بأسوان، اليوم الأحد، 20 قضية تموينية، خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 20 قضية تموينية، عبارة عن 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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