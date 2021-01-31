تحرير 20 قضية تموينية في حملة على أسواق أسوان

ضبطت مباحث التموين بأسوان، اليوم الأحد، 20 قضية تموينية، خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية.وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 20 قضية تموينية، عبارة عن 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية.