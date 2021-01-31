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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا ومحافظ الغربية يكرمان عباقرة الجامعات المصرية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:16 م
رئيس جامعة طنطا ومحافظ
رئيس جامعة طنطا ومحافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الطلاب الفائزين بكأس المركز الأول بمسابقة "عباقرة" الجامعات المصرية للموسم الثالث 2020، بمنحهم شهادات تقدير ومكافأة مالية لكل منهم.

وقدم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، التهنئة للطلاب، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لطلاب الغربية، مطالبًا إياهم بالاستمرار في التفوق والتميز.

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، حرص الجامعة على تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين في كافة المجالات، خاصة المشاركين بمسابقة عباقرة الجامعات.

شهد التكريم نواب رئيس الجامعة الدكتور الرفاعى مبارك والدكتور عماد عتمان والدكتور كمال عكاشة، وعمداء الكليات، واللواء هيثم عاطف مدير مخابرات وسط الدلتا، واللواء أسامة حامد مدير مكتب الرقابة الإدارية بالغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة طنطا.

شمل التكريم كل من ‏إسلام مصطفى النويهي (كلية الهندسة)، إيمان أشرف محمد ‏(كلية طب الأسنان)، ‏أسامة أنور مصطفى البديوي ‏(كلية الطب)، ‏إيمان عيد الضوي (كلية طب الأسنان)، ‏إسراء محمد عبدالغني (كلية الطب)، ‏محمد شادي محمد يحى (كلية طب الأسنان)، ‏نجوى السيد راضي (كلية الطب)، ‏أحمد جمال عبدالفتاح العباسي (كلية الطب).

كما تم تكريم لجنة الإشراف على الطلاب، والتى ضمت محمد القصير مدير عام رعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير النشاط الثقافى، ومحسن رشاد "مشرف".

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