محافظ جنوب سيناء: سنصبح أفضل من دبي.. ونجهز لإنشاء مدينة مال وأعمال عالمية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن ما تم من إنجازات داخل سيناء خلال الفترة الماضية، يفوق ما تم إنجازه خلال الثلاثين سنة الماضية.جاء ذلك خلال كلمة «فودة» في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، في حضور عدد من قيادات المحافظة.وأشار «فودة»، إلى أن ذلك «تم رغم الأزمات التي واجهتها السياحة وأزمة فيروس كورونا، وذلك بفضل الجهود الذاتية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي اللامتناهي»، مضيفًا: «نهدف في الفترة المقبلة إلى الاهتمام بسياحة الأثرياء التي تدر أرباح كبيرة».وأوضح أن هناك مشروعات قومية عملاقة داخل جنوب سيناء، منها تركيز على إحياء التراث، لافتًا إلى أن سباقات الهجن التي تتم بالمحافظة لها فوائد كبيرة، والجمال التي تفوز يتم شرائها مباشرة، حيث وصل سعر الجمل إلى مليون جنيه.وبيَّن أن هناك توجيهات رئاسية بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وأن هناك قرض قيمته 7 ملايين دولار لتنفيذ هذا الأمر، متابعًا: «سوف نصبح أفضل من دبي، خاصة وأننا نصنع المستحيل، كما أننا نجهز في سيناء إلى إنشاء مدينة مال وأعمال عالمية، تستقطب رجال الأعمال الكبار».وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء، وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا، وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة، والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل، ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة إلى جانب الدكتور محمد الباز، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، وخالد ميري، رئيس تحرير «الأخبار» ورئيس لجنة القيد في نقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.