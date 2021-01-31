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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محافظ جنوب سيناء: هناك مؤشرات جيدة لعودة السياحة الروسية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:13 م
ندوة سيناء الحاضر
ندوة سيناء الحاضر وتحديات المستقبل
محمد جعفر
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قال اللوزاء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المجلس الأعلى للاعلام ووزارة الأوقاف، يجهزون لفعالية خاصة باستراتيجية الوعي، تنظم في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة «الباز» في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، في حضور اللواء خالد فودة وعدد من قيادات المحافظة.

وأضاف«فودة»: «نجهز أيضًا لندوة عن تحديات سيناء وخطط تنميتها في شرم الشيخ، حتى نستعرض ما تم خلال الفترة الماضية، ونقدم كشف حساب عن الإنجازات الضخمة التي تتم في المحافظة»، مضيفًا: «نعيش أزهى أيامنا وأفضلها خلال الفترة الحالية، وبلدنا تشهد تطورًا بشكل ملحوظ، وأبشركم بقرار مفيد جدًا لسيناء، وأيضا مؤتمر استثمار عالمي ضخم».

وكشف محافظ جنوب سيناء، عن إنشاء سور طوله 36 كيلو لحماية شرم الشيخ، مؤمن بشكل جيد، لافتًا إلى أن هناك وفدًا روسيًا في المدينة والغردقة أيضًا، انباعاته جيدة حتى الآن، عن التأمين والتطوير والتعامل وغيره، وهناك مؤشرات جيدة لعودة السياحة الروسية.

وتابع: «نحن في أزمة منذ 2011، وصلت زروتها في 2015، ونتعافى حاليا، ونجهز لإنشاء جامعة ومتحف ومضمار خيل جديد ومارينز يخيوت عالمية».

وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.

حضر الندوة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.

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