رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تمدد العمل بإجراءات صارمة لمواجهة كورونا أسبوعين

الأحد 31/يناير/2021 - 01:07 م
كورونا كوريا الجنوبية
كورونا كوريا الجنوبية
وكالات
طباعة
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تمديد العمل بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين، حيث تخشى السلطات من ظهور بؤر تفشٍ للفيروس قبل عطلة العام القمري الجديد.

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه سوف يتم الإبقاء على الإجراءات من مستوى اثنين ونصف، ثاني أعلى مستوى ضمن نظام يضم خمس مستويات في منطقة سول الكبرى، كما سوف يتم الإبقاء على الإجراءات من المستوى الثاني في مناطق أخرى حتى 14 فبراير المقبل، وكذلك سوف يستمر حظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر من أجل احتواء تفشي الفيروس قبل العطلة، من 11 حتى 14 فبراير المقبل.

وقال نائب وزير الصحة كانج دو تاي، في مؤتمر صحفي: "في حال ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سوف تتعرض البلاد لموجة تفشٍ أخرى، مع احتمالية تسجيل الآلاف من حالات الإصابة خلال فترة قصيرة".

وتشمل الإجراءات الإبقاء على معظم إجراءات الحجر الصحي الحالية، وسوف تستمر المطاعم والمقاهي في تقديم خدماتها حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل من التاسعة حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما ستعلق البلاد عمل الحانات والملاهي الليلية والمنشآت الأخرى عالية الخطورة لمدة أسبوعين، في حين قررت السلطات تخفيف بعض القيود في عدة منشآت مثل قاعات الحفلات، والمسارح، ومنتجعات التزلج.

موضوعات متعلقة

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل