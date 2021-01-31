كوريا الجنوبية تمدد العمل بإجراءات صارمة لمواجهة كورونا أسبوعين

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تمديد العمل بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين، حيث تخشى السلطات من ظهور بؤر تفشٍ للفيروس قبل عطلة العام القمري الجديد.وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه سوف يتم الإبقاء على الإجراءات من مستوى اثنين ونصف، ثاني أعلى مستوى ضمن نظام يضم خمس مستويات في منطقة سول الكبرى، كما سوف يتم الإبقاء على الإجراءات من المستوى الثاني في مناطق أخرى حتى 14 فبراير المقبل، وكذلك سوف يستمر حظر التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر من أجل احتواء تفشي الفيروس قبل العطلة، من 11 حتى 14 فبراير المقبل.وقال نائب وزير الصحة كانج دو تاي، في مؤتمر صحفي: "في حال ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، سوف تتعرض البلاد لموجة تفشٍ أخرى، مع احتمالية تسجيل الآلاف من حالات الإصابة خلال فترة قصيرة".وتشمل الإجراءات الإبقاء على معظم إجراءات الحجر الصحي الحالية، وسوف تستمر المطاعم والمقاهي في تقديم خدماتها حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تبدأ خدمة التوصيل للمنازل من التاسعة حتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.كما ستعلق البلاد عمل الحانات والملاهي الليلية والمنشآت الأخرى عالية الخطورة لمدة أسبوعين، في حين قررت السلطات تخفيف بعض القيود في عدة منشآت مثل قاعات الحفلات، والمسارح، ومنتجعات التزلج.