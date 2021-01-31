نقيب الصحفيين: منع رسالة الإرهاب في سيناء.. وإنفاق 300 مليار جنيه لتنميتها

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن سيناء ليست مكان سياحي فقط، ولكنها أصبحت الأمل الذي حل محل الألم.جاء ذلك خلال كلمة «رشوان» في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، في حضور اللواء خالد فودة وعدد من قيادات المحافظة.وأضاف «رشوان»: أن «الإرهاب الذي كان يتركز في 30 كيلو متر مربع، في سيناء فقط، وكان يهدف إلى الترويع، ولكن بفضل الجهود تراجعت العمليات الإرهابية بنسبة كبيرة، وبالتالي حافظنا على سيناء ومنعنا رسالة الإرهاب فيها»، متابعًا «ينفق أكثر من 300 مليار جنيه، في مشروعات تنموية بسيناء، وهناك اهتمامًا رئاسيًا بها».وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء، وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا، وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة، والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل، ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة إلى جانب الدكتور محمد الباز، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، وخالد ميري، رئيس تحرير «الأخبار» ورئيس لجنة القيد في نقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.