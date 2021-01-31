رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب الصحفيين: منع رسالة الإرهاب في سيناء.. وإنفاق 300 مليار جنيه لتنميتها

الأحد 31/يناير/2021 - 12:11 م
ندوة سيناء الحاضر
ندوة سيناء الحاضر وتحديات المستقبل
محمد جعفر
طباعة
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن سيناء ليست مكان سياحي فقط، ولكنها أصبحت الأمل الذي حل محل الألم.

جاء ذلك خلال كلمة «رشوان» في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، في حضور اللواء خالد فودة وعدد من قيادات المحافظة.

وأضاف «رشوان»: أن «الإرهاب الذي كان يتركز في 30 كيلو متر مربع، في سيناء فقط، وكان يهدف إلى الترويع، ولكن بفضل الجهود تراجعت العمليات الإرهابية بنسبة كبيرة، وبالتالي حافظنا على سيناء ومنعنا رسالة الإرهاب فيها»، متابعًا «ينفق أكثر من 300 مليار جنيه، في مشروعات تنموية بسيناء، وهناك اهتمامًا رئاسيًا بها».

وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء، وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا، وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة، والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل، ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.

حضر الندوة إلى جانب الدكتور محمد الباز، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، وخالد ميري، رئيس تحرير «الأخبار» ورئيس لجنة القيد في نقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.



موضوعات متعلقة

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

انهيار السقف على القوات بـ«حريق فيصل» وإنقاذ 15 أسرة.. ولجنة: سيبوا النار تاكل بعضها

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

مصدر بالصحة: وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل