صحفية أمريكية: تركيا تجهز ميليشيا السلطان مراد للسفر إلى ليبيا

كشفت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، عن تجهيز الحكومة التركية لعدد من عناصر ميليشيات السلطان مراد السورية التابعة لها، للسفر إلى ليبيا، رغم الاتفاقيات الدولية على طرد المرتزقة الأجانب.ونشرت «سنيل»، صورة لعناصر ميليشيات السلطان مراد قبل ذهابهم إلى ليبيا، وعلقت قائلة «إن مسلحي السلطان مراد موجودون اليوم في قرية حوار كلس قبل عبورهم إلى تركيا ليتم نقلهم إلى ليبيا، مضيفة أنه على العكس مما تنص عليه اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا على وجوب طرد جميع المرتزقة الأجانب، ولكن تجلب تركيا المزيد إلى هناك».وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت تركيا وروسيا، بسحب قواتهما العسكرية من ليبيا على الفور. وشدد القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، بضرورة إخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.