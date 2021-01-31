سلامة: محافظ جنوب سيناء أثبت جدارته وكان له بصمة منذ توليه المسؤولية

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن محافظ جنوب سيناء أثبت جدارته منذ فترة طويلة، وكان له بصمة مميزة منذ توليه المسئولية في جنوب سيناء.وأضاف سلامة، في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، في حضور اللواء خالد فودة وعدد من قيادات المحافظة: «أثمن تأكيد المحافظ على الانشغال بنفسنا فقط، وأتمنى استعراض بعض المعلومات التي تتيح للمحافظة مكانتها وتميزها».وبدأت منذ قليل، فعاليات ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي يستضيفها المجلس الأعلى للإعلام، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة.وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وخالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.