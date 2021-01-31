خالد ميري: الإرهاب تراجع في سيناء.. و400 مليار جنيه ضمن رؤية مكافحته

ثمن خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أداء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكذلك مشاركة المجلس الأعلى للإعلام بدور فعال في الأحداث.وأضاف ميري: "الإرهاب تراجع في سيناء وهناك حوالي 400 مليار جنيه تم صرفها في المحافظة، ضمن رؤية شاملة تضمن التنمية ومكافحة الإرهاب"، متسائلا في الوقت ذاته عن خطط إعادة السياحة مرة أخرى لسابق عهدها، رغم كل التحديات.وبدأت منذ قليل، فعاليات ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي يستضيفها المجلس الأعلى للاعلام، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة.وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.