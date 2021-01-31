الإمارات تسجل 2948 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، الكشف عن 2948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 184260 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 303609 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 12 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 850 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4189 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 276 ألف و958 حالة.