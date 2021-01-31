وزير النقل: تطوير 1120 مزلقانا.. وتوجيه رئاسي بإنتاج قضبان السكة الحديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن وزارته وضعت خطة لتطوير وتحديث 1120 مزلقانا، تم الانتهاء من 732 منها مع تطوير نظم التحكم.وكشف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق مع الشركات المتخصصة والتي تعمل في الحديد والصلب لإنتاج قطبان حديد السكة الحديد.وقال الوزير: "لم ننتج في مصر متر واحد سكة حديد، ويتم التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج قطبان السكة الحديد، نحتاج 50 ألف طن، على أن يكون الإنتاج الكلي نصف مليون طن، ونقوم بتصديرها للخارج".