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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

مصدر بالصحة: وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 12:16 م
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكد مصدر بوزارة الصحة أن الوزارة استقبلت 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا، للبدء في عملية تلقيح الأطقم الطبية وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة ستبدأ على الفور في فتح باب التسجيل للمواطنين من كبار السن الذين يريدون الحصول على اللقاح لتوفير الجرعات لهم في أقرب وقت، وتلقيحهم على الفور.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة كانت قد حصلت على جرعات أخرى من لقاح «سينوفارم» الصيني، وبدأت في إعطائه للأطباء داخل مستشفيات العزل والحميات على الفور، لافتا إلى أن تسجيل الأطباء للحصول على اللقاح ما زال مستمرا حتى الآن.

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