وزير النقل: مصر تبدأ إنتاج وتصدير عربات السكك الحديدية يوليو المقبل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته تعمل على توطين صناعة عربات السكك الحديدية والمحافظة على ثروتنا البشرية في هذا المجال، موضحا أنه تم تجهيز شركة "سيماف" وورش "أبوراضي" لبدأ إنتاج عربات جديدة يوليو المقبل، مع تصديرها للدول الإفريقية، مضيفا أنه سيتم إنشاء الشركة المصرية لوسائل النقل في شرق بورسعيد، مملكوكة للقطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة.وكشف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم تنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد على غرار المترو، للمحافظة على أموال الدولة.