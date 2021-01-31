725 مليون جنيه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في سيوة

عقد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظ مرسى مطروح، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور محمود صلاح، والدكتور عاطف مبروك، مسؤولي التوجيه المائي بوزارة الموارد المائية والري وبحضور حمزة منصور مقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري بسيوة.واستعرض رئيس مركز ومدينة سيوة جهود الدولة في تطوير قطاع الرى بسيوة، مؤكدا أن مجلس الوزراء قد صدق بمبلغ 725 مليون جنيه لتنفيذ خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية منها حفر اثنا عشر بئرا عميقا، وغلق الأبار السطحية والمملحه، وعمل الخزانات، والمراوي.وأشاد بدور اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري بمتابعة روابط المزارعين وأهميتها في الاستغلال الأمثل للمياه في الزراعة بالنظم الحديثة.