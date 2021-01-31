مع انخفاض درجات الحرارة.. 8 وصايا للحفاظ على الجهاز التنفسي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة، هذه الأيام مما قد يعرض العديد من الأشخاص إلى الانفلونزا والإصابة بالبرد، وفي هذه السطور نرصد وصايا الأرصاد الجوية للحفاظ على الجهاز التنفسي، وفقًا لموقع health:- الجلوس في أماكن جيدة للتهوية حتى لا تُصاب بالأنفلونزا.- عدم مخالطة المصابين بالأمراض المعدية والقابلة للانتقال بالاختلاط.- ارتداء الكمامة أمر مهم للغاية، خصوصًا في التجمعات والمواصلات والأماكن المزدحمة.- الابتعاد عن المدخنين لحماية الجهاز التنفسي من أضرار التدخين السلبي.- الاهتمام بتناول المشروبات والأطعمة الغنية بالفيتامينات.- التنفس بعمق والحصول على قدر كبير من غاز الأكسجين، مما يحسن من تدفق الدم لجميع أجزاء الجسم.- تناول الشاي الأخضر مهم للغاية لما يحمله من مضادات أكسدة مما يقلل من إصابة الرئتين بالالتهابات، وتعزز من عمل جهاز المناعة.- تناول الأطعمة المضاد للالتهاب ومن أبرز الأطعمة الكركم، الخضروات الورقية، الكريز، عين الجمل، فاصوليا، العدس.