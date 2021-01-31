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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالغربية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:50 م
أعلاف حيوانية مجهولة
أعلاف حيوانية مجهولة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الأحد، من ضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر داخل مدشة، قبل طرحها للبيع في أسواق المحافظة.

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد نصحى، وكيل مباحث التموين، يفيد بضبط 10 أطنان "أعلاف حيوانية" دون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

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