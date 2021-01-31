محمد الباز يشيد بأداء محافظ جنوب سيناء: رجل دولة

وجَّه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة.جاء ذلك خلال كلمة «الباز» في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، في حضور اللواء خالد فودة وعدد من قيادات المحافظة.وقال «الباز»: «شهدت شرم الشيخ أداءً ممتازًا في إدارة الفعاليات العالمية التي استضافتها، وهو ما يثبت أن مَنْ يقودها هو رجل دولة».وأشاد رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» بحالة الحوار التي يشرف عليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بين الصحافة والمسئولين.وتابع: «المشروعات التي كانت تتم في مصر خلال العقود الماضية كانت تفتقد إلى الإرادة السياسية والإدارة الجيّدة، ومنذ تواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي توافر ذلك، وعليه رأينا المشروعات العملاقة والتوفيق فيها».وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء، وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا، وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة، والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل، ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة إلى جانب الدكتور محمد الباز، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، وخالد ميري، رئيس تحرير «الأخبار» ورئيس لجنة القيد في نقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.