نشأت الديهي: محافظ جنوب سيناء من أنشط المحافظين في مصر

قال نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى للاعلام، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، من أنشط المحافظين في مصر.وأضاف الديهي: "نحن نبني في سيناء وأظن أن أفضل رد على تشويه صورة مصر من بعض القنوات، مثل هذه الندوات التي تستعرض الإنجازات والبناء".وبدأت منذ قليل، فعاليات ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي يستضيفها المجلس الأعلى للاعلام، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة.وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وخالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.