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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية: تحويل 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

الأحد 31/يناير/2021 - 12:02 م
أيمن مختار
أيمن مختار
عمرو الحوتى
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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية والهندسية اللازمة لتحويل 17 محطة وقود تعمل بنطاق محافظة الدقهلية لتكون محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعي، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

وقال محافظ الدقهلية، إن ذلك يأتي التزاما بتنفيذ خطة الحكومة بشأن التحويل التدريجى للقود الغازى البديل لوقود البنزين والسولار الخاص بجميع السيارات والمركبات.

وفي هذا السياق، كلف محافظ الدقهلية اللواء عبد القادر النوري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة بمتابعة التنفيذ للمخطط الذى أعدته المحافظة من خلال إدارة المشروعات بديوان عام المحافظة، وكذا الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المحطات المقرر تحويلها بالتنسيق مع شركات الغاز العاملة على ارض محافظة الدقهلية.

كما أشار إلى ضرورة التزام الشركات القائمة على التنفيذ بإعادة الشيئ لأصله بالتنسيق مع الوحدات المحلية لبدأ العمل لتقديم خدمات التزود بالغاز الطبيعي من المحطات المقرر تحويلها وذلك وفقا للبرنامج الزمني المحدد في هذا الشأن.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الخطوة بنطاق المحافظة سيكون لها المردود الإيجابي على البيئة وجودتها إضافة إلى نتائجها الإيجابية على صحة وسلامة المواطنين من خلال توفير بيئة نظيفة صحية وآمنة لهم.

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