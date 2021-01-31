محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية، وحدتى طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار بمركز منفلوط، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لهما بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان، كما تابع أعمال تطوير مدخل القريتين وإنشاء بعض المدارس في إطار خطة المحافظة لتطوير القرى النموذجية بالمراكز.وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير مدخل قريتي نزلة رميح ونزة قرار وتابع معدلات التنفيذ للأعمال والتي يجرى العمل بها ضمن تطوير القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يشرف عليها منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ويجرى تنفيذها بشكل جمالي وهندسي يتناسب مع أعمال التطوير بالقرى، وشاهد أعمال طلاء واجهات المنازل وأعمال التشجير والنظافة بالقرى وتابع أعمال رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع كما استمع إلى شرح لأهم الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعمد ومشايخ وأهالي القرية، كما التقى المحافظ بعض أهالى وعمد ومشايخ القريتين والقرى التابعة لها موجهًا بضرورة تكاتف الجهود للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم بالقرى لتصبح قرى نموذجية.واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة طب أسرة نزلة رميح والتي تم تنفيذها على مساحة 1525 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و790 ألف جنيه واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لأقسام الوحدة ومراحل الإنشاء، مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة، كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظًا على صحتهم ونهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدة من الشركة المنفذة.كما تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بقرية نزة قرار، والتي تم تنفيذها على مساحة 1557 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و941 ألف جنيه وتابع معدلات التنفيذ وأقسام الوحدة، مشددا على ضرورة مراعاة الشكل الجمالي لتلك الوحدات التي يجري تنفيذها وفقا لأحدث المواصفات الفنية مع مراعاة الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل تلك الوحدات، كما زار المحافظ مدرسة نزة قرار الابتدائية العروبة والتي تم انشائها ضمن خطة المرحلة الاولى من مبادرة "حياة كريمة" لحل مشكلة الكثافات بالمدارس.وقال محافظ أسيوط، إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز، مشيرًا إلى إنه جاري إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.