رئيس «الأعلى للإعلام»: السيسي أنهى عزلة سيناء للأبد

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الجرائم الإرهابية انحسرت في سيناء بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن عزلة سيناء انتهت إلى الأبد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشروعات الطرق العملاقة التي يتم تنفيذها بسواعد المصريين.وأضاف جبر، أن أزمة كورونا سببت تراجع السياحة في مصر، وعليه فلا بد من خطط بديلة، تاركا تفاصيلها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.وبدأت منذ قليل، فعاليات ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» التي يستضيفها المجلس الأعلى للاعلام، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة.وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وخالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.