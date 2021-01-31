الإسكندرية.. وجهة سياحية عالمية بتاريخ عريق ومبادرات شبابية

- المدينة الكوزموبوليتانية

- سائح فرنسي يعبر عن حبه لعروس المتوسط بخط يده

- وجهات سياحية متنوعة

- لمسة تاريخية في كل محطة سكندرية

- جهود شبابية لجولات سكندرية

مكانتها المتميزة لدى أهلها وكل زوارها جعل منها عروس البحر المتوسط، لتكون مقصد سياحي مهم بجمالها وترابها الزعفران وأجواءها الساحلية الخفيفة، لتحتل مكانتها المتميزة على أكبر منصة للسفر فى العالم، ويختار موقع تريب أدفايزر Tripadvisor مدينة الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية الرائجة عالميًا، خلال عام ٢٠٢١.وتضمنت القائمة العام الجارى، 25 وجهة على مستوى العالم، واحتلت الإسكندرية المرتبة رقم 23، فالاختيار تم طبقا لتعليقات وتقييمات يدونها المسافرون لأماكن يمكن زيارتها وأنشطة يمكن ممارستها، بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم فى الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعى لـ«تريب أدفايزر»، خلال 12 شهرًا.المدينة الكوزموبوليتانية جعلت منها مقصد سياحي لمتعدد الجنسيات والثقافات، لتكون شاهد على تاريخ عريق متعايش مع مختلف الجاليات الأجنبية.ففي أحضان جميع أحياءها وشوارعها تجد ملمح أثري أو تراثي يميزها بتنوع ثقافى وديني، لتشكل عامل جذب سياحي مهم لدى زوارها.فمن شرق المحافظة لغربها تستطيع أن تستمتع بكل شبر على أرضها ليكون أول وجهتك هو كورنيش الإسكندرية العريق ومشهد البحر الخلاب بأمواجه المتلاطمة، والذي يعد أول محطات زيارتك لعروس المتوسط.شواطئ المحافظة ومصايفها الأكثر شهرة، لتعد مقصد مهم لرحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة في فصل الصيف، ولكن تتزين المحافظة وتصبح أكثر جمالا وبهجة في فصل الشتاء لتجعل لها زائرها الخاص لقضاء عطلة أسبوعية، مستمتعا بأجواء شتوية وطقس بطابع أوروبي.هذا ما أدركه "بنوا"، الرسام الفرنسي، الذي لن يتجاهل أن تنتهي رحلته على أرض الإسكندرية من دون أن يحتفظ بذكرياته بها لحين عودته مرة أخرى، ليتخذ من موهبته في الرسم وسيلة لتصوير المدينة بخطوط فرنسية، ليتجول وسط أحياء وشوارع المدينة القديمة، يسجل بعينيه مشاهد المباني القديمة، المعالم التراثية، الأسواق الشعبية ووسائل النقل، وحركة أهلها الحيوية ويطبعها بخطوط يده في رسومات كراكاتيرية، لما لها من تفاصيل مميزة تضيف روح وحياة على الرسومات المجسدة بخط يده.يقف "بنوا" صافى الذهن في هدوء شديد لا يحرك ساكنه سوا حركة يده التي لا تتوقف عن الرسم فإن انتهى تجده يأخذ قسط من الراحة على أحد المقاهي الشعبية ليعاود الجولة بعد ذلك بين شوارع الأحياء السكندرية القديمة.جمال الإسكندرية وبساطتها جعلها تتصدر صفحات التواصل الإجتماعي وخاصة على الصفحات المهتمة بالسفر والرحلات لتتكرر دعوتهم كيف تقضي يوما مميزا في الإسكندرية بتكلفة بسيطة.ليكون هذا مشجع للتعرف على وجهات الإسكندرية السياحية المختلفة والمتمثلة في حدائقها سواء حدائق النزهة وأنطونيادس بمنطقة عزبة سعد، أو حدائق المنتزه، والتي تعد تحت التطوير لتصبح أكبر مقصد سياحي عالمي بأمر رئاسي.أما عن السياحة الآثرية فأول ما يخطر على ذهنك قلعة قايتباي بمنطقة بحري، مترجلا على قدميك بدءا من منطقة المرسي أبي العباس محيطا بمجموعة قوارب الصيد الصغيرة، فمهما طالت يد الحداثة لتطوير المحافظة، ستظل منطقة بحري مقصد هام للسائحين وفي مقدمة جدول زيارتهم.وقبل أن تغادر المنطقة عليك التوجه لمجمع المساجد بمنطقة المرسي أبي العباس والذي بناه المهندس والمعماري الإيطالي ماريو روسي ليعد واحد من أشهر وأعرق المساجد بالمدينة.كل محطة بعروس البحر المتوسط لها بعد تاريخي، لتستقل ترام المدينة والذي يعود تاريخه إلى عام 1863، في مراحل تطوير من عربات تجرها الخيول ليعمل بالكهرباء ليتحدث فيما بعد لعربات حديثة مكيفة.فالانتقال بترام المدينة يعد نزهة تصطحبك في جولة لمشاهدة مباني المدينة وما تبقى من طرازها المعماري الكلاسيكي في جولة تبدأ من محطة الرمل وتنتهي عند منطقة فيكتوريا ليكون شاهد على حضارة مدينة عريقة، بحكاياتها وذكرياتها.لتكمل رحلتك السكندرية بزيارة كوم الشقافة، ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات وعمود السواري وغيرها من المعالم الآثرية، فالإسكندرية غنية بتاريخها الآثري والتراثي والشاهد على حقبة تاريخية هامة في تاريخ مصر.ما زال الكشف عن كنوز الإسكندرية مستمر، فبين مبانيها تكثر الحكايات ووسط أحياءها تجد آثر يحكي تاريخ قد لا يعلمه الكثير ولهذا كانت للمبادرات الشبابية الميدانية دور كبير في التعريف بها.وهو ما يفعله مينا زكي مؤسس مبادرة الجولة، فالبداية كانت من ٣ سنوات عندما طلب منه تنظيم جولة سياحية سكندرية لعدد من السائحين الإيطاليين للتعريف بتاريخ الإسكندرية المتمثل في أبرز آثارها، ليستشف مينا من تلك الجولة أن أهل الإسكندرية لا يعلمون إلا البسيط من تاريخ الإسكندرية وحكاية آثارتها.فبإجمالي ١٥٣ جولة بحضور أكثر من ٦٠٠٠ ضيف، يحضر زكي قائمة زيارته الأسبوعية لتصطحب الجولة مجموعة من الشباب السكندري أو من مختلف المحافظات المصرية في رحلة لآثر سكندري للتعرف على تاريخه واصل حكايته وذلك بجهودهم الذاتية.يتابع مؤسس مبادرة الجولة، أن للأطفال نصيب من مبادرة الجولة للتعرف على تاريخ بلد نشاتهم ليصطحبهم مينا في جولة سياحية في مختلف المواقع الآثرية ولكن بمضمون بسيط ومفسر بطريقة ترفيهية تتناسب مع استيعاب الاطفال وفهمهم.وعن اختيار الإسكندرية كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية يثمن زكي على أن الاختيار قائم على أراء وترشيحات الأفراد الزائرين لها من مختلف الجنسيات وليس تقييم مؤسسي أو صادر من جهة محددة، وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أزمة السياحة العالمية التي تسبب فيها وباء كورونا إلا أن الإسكندرية ما زالت محتفظة بمكانتها بكونها مدينة كوزموبوليتانية وقبلة للسياحة العالمية.وتابع زكي أنه لابد من العمل من الجهات السياحية المختصة على الفوز بهذه المكانة العالمية بمزيد من التسويق للمواقع السياحية المصرية بمختلف اللغات، وإعادة تنسيق وتأهيل المواقع الآثرية التي لم تحظ بالاهتمام الكافي لجذب مزيد من الزوار الأجانب والتعريف بقيمة وأهمية التاريخ المصري.وتتوالى الجهود الشبابية في إبراز المكانة السكندرية وذلك من خلال مبادرة أصله إسكندراني وذلك لتسلط الضوء على رفع الوعي التراثي، لتقول روضة عبد الهادي مدير مؤسسة راقودة للفن والتراث، إن المبادرة تهدف لتعريف المشاركين بأصل الإسكندرية وتاريخها الممثل في مبانيها ومتاحفها وشوارعها، مع دمج الممارسات اليومية الحياتية ذات الأصل السكندري.وتابعت عبد الهادي، أن المبادرة تأسست من ٢٠١٧، ليرتبط موضوع كل رحلة سكندرية بموضوع محدد مسبق بناء على تحديد الموقع السكندري الذي تتم زيارته، مكملة بأن المبادرة أيضا لا تكتفي بالرحلات الميدانية وحسب لكن تحرص على تنظيم عدد من الورش التدريبية والمحاضرات لتعريف المشاركين بالتراث السكندري اللامادي، لتحقيق اندماج تفاعلي حقيقي للمشاركين.وعلقت عبد الهادي على اختيار الإسكندرية على موقع السياحة العالمي، أن السياحة في الإسكندرية أصبحت غير مقتصرة على زيارة كورنيش الإسكندرية أو قلعة قايتباي وحسب، ولكن بدأ التركيز على السياحة السكندرية المتنوعة والتي تتحقق حتى مع زيارة المطاعم والمباني ذات التاريخ اليوناني والإيطالي القديم أو الإقامة في فنادق ذات الطراز الأوروبي.وواصلت أن الإسكندرية تتمتع بعوامل سياحية جاذبة كونها المدينة اليونانية الرومانية الوحيدة المكتملة في مصر والتي تحوى مواقع آثرية فريدة مثل متحف الكتاكومب والذي لا يتواجد مثيل له سوى في مدينة روما، وأيضا أقدم شوارعها مثل شارع فؤاد والذي يحتضن عدد من الابنية ذات الطراز المعماري الفريد، فمن خلال الاسكندرية لكونها واجهتنا تستطيع مخاطبة كل دول البحر المتوسط.كما ان الإسكندرية أنجبت عدد من الشخصيات العالمية وهذا له أثر فارق وجاذب للسائحين والذي يأخذهم الفضول لمشاهدة بلد نشأة أحد من المشاهير ذات الصلة والتعرف على بلد استطاعت المزج بين حضارة كلا البلدين.