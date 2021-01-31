رغم اختراق أجوائها.. الرئاسة التركية: نأمل في حل أزمة ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد خلال مشاركته افتراضيًا في فعالية محلية عن «مبادئ وأولويات السياسة الخارجية التركية»، أنه يأمل في طي وتيرة الصراع في ليبيا إلى جانب تأسيس إدارة جديدة وحكومة انتقالية في أقرب وقت ممكن، وذلك على الرغم من تقارير ليبية تفيد باستمرار اختراق الطائرات المسيرة التركية للأجواء الليبية.و أضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية، «إن تركيا ستواصل دعم المحادثات الليبية، مضيفًا سنواصل تقديم كافة أشكال المساهمات لإحراز التقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، ونأمل بتأسيس نموذج جديد للإدارة وحكومة انتقالية في ليبيا بأسرع وقت ممكن، وطي حقبة الصراع بشكل كامل».و تابع «قالن»:« أن ليبيا دولة ذات إمكانات وقدرات كبيرة ولديها قوة بشرية مدربة، وإذا استغلت تلك الإمكانات بشكل صحيح، فإنها ستنهض اقتصاديا وتحقق أمنها وتصبح دولة قوية ومؤثرة في شمال إفريقيا».