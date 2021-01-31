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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحجرف: العلاقات الخليجية الأمريكية لا تتأثر بساكن البيت الأبيض

الأحد 31/يناير/2021 - 11:57 ص
الدكتور نايف الحجرف
الدكتور نايف الحجرف
نيفين أشرف
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، أن العلاقة الأمريكية مع منظومة مجلس التعاون، علاقة استراتيجية لا تتأثر بمن يسكن البيت الأبيض سواء كان من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في تصريح تلفزيوني خلال حديثه مع قناة "العربية"، إن دول مجلس التعاون كمنظومة، تعاملت مع جميع الإدارات الأمريكية وجمع بينهما عمل مؤسسي ينطلق من مصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، شارك في إحدى قمم مجلس التعاون بالرياض، كما شارك الرئيس الجمهوري ترامب في قمة مجلس التعاون عام 2017.

وأوضح "الحجرف" أن هذا الأمر يعطي مثالًا للتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سواء كان الرئيس الأمريكي جمهوري أو ديمقراطي، مؤكدًا أن العلاقة الخليجية الأمريكية هي علاقة مؤسسية وبها مصالح مشتركة.

وتابع قائلًا: "نحن نبني على هذه العلاقة، لأننا نعتقد أن دور مجلس التعاون مهم جدًا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك دور الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم أجمع".

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