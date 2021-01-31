بلغاريا تسجل 349 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

سجلت السلطات الصحية في بلغاريا 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، اليوم الأحد أنه تم تسجيل 1354 حالة شفاء جديدة لافتة إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة سُجل في العاصمة (صوفيا) ومدينة (بورجاس) ثاني أكبر مدن البلاد.