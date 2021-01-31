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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكي: السياسة الامريكية في سوريا فشلت

الأحد 31/يناير/2021 - 11:56 ص
جيفري فيلتمان
جيفري فيلتمان
منار احمد
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أكد المسؤول الأمريكي والأممي السابق جيفري فيلتمان،، اليوم الأحد، ان الولايات المتحدة الامريكية وسياساتها فشلت في سوريا، مضيفا أنها لم تحيق نتائج ملموسة وأن الملف السوري ليس أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قال فيلتمان، أن السياسة الأمريكية في سوريا، لإدارتي الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما فشلت في تحقيق نتائج ملموسة إزاء أهداف واشنطن باستثناء هزيمة "داعش"، داعيا إلى اختبار مقاربة جديدة تقوم على اتخاذ الرئيس السوري بشار الأسد خطوات ملموسة ومحددة وشفافة لا يمكن العودة عنها في شأن الإصلاح السياسي، مقابل إقدام واشنطن على أمور بينها تخفيف العقوبات على دمشق.

وتابع "فيلتمان" أن "تهديد البقاء لحكم الأسد، لم يعد عسكريا، بل بسبب تراجع الوضع الاقتصادي، مضيفا أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية ستخلق كثيرا من المشاكل التي لا يمكن لدمشق التعامل معها"، وأضاف أن إيران وحزب الله وروسيا جاءوا لإنقاذ النظام، فهل سيأتون لإنقاذ دمشق اقتصاديا؟ لا أظن ذلك".

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