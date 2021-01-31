غلق 3 مراكز طبية ومستشفى و3 عيادات لمخالفة الاشتراطات بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق مركزين طبية لجراحة العظام والنساء والتوليد بمركزي أشمون ومنوف وذلك لمدة أسبوع، كما وافق على غلق مركز للنساء والتوليد بأشمون يعمل بدون ترخيص ولوجود مخالفات، حيث تلاحظ عدم وجود المستخرج الرسمي من المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع بوزارة الصحة وعدم الفصل الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وعدم وجود عناية مركزة.كما وافق المحافظ على غلق عدد 3 عيادات بقويسنا وشبين الكوم لإدارتهم بدون ترخيص بالإضافة إلى عدم إتباع سياسه العدوى، وومخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون، ووافق على غلق محلين للنظارات الطبية بمركزى شبين الكوم والشهداء لإدارتهم دون الحصول على الترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 193 لسنة 1959، بشأن إعادة تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية والقرار رقم 551 لسنة 1960 بتحديد الشروط الواجب توافرها في مجال تجهيز النظارات.كما تم غلق مستشفى تخصصي بقويسنا وذلك لوجود مخالفات ومنها عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى متمثلة فى عدم التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشآت الطبية ومخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقانون 1960 لسنة 1954 بشأن تنظيم الأشعات المؤينة والقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2014.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.