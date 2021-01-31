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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي ربط فيروس «نيباه» بالصين

الأحد 31/يناير/2021 - 12:03 م
فيرس نيباه
فيرس نيباه
هالة أمين
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نفت سفارة الصين بالقاهرة، اليوم الأحد، ربط فيروس "نيباه" بالصين، مؤكدة أن التقارير غير صحيحة.

وأشارت السفارة، في بيان صحفي لها، اليوم، إلى أن ما تم تداوله أمر غير صحيح لأن الفيروس موجود في جنوب آسيا وليس الصين تحديدا، مضيفة أنه لا يوجد أدلة تؤكد صحة تلك التقارير.

جاء بيان السفارة الصينية بالقاهرة ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية عن ظهور فيروس جديد بالصين يدعى "نيباه".

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد حذرت، في تقرير لها، من تفشي فيروس "نيباه" في الصين، مضيفة أنه يتسبب في معدل وفيات يصل إلى 75%.

وقالت الصحيفة إن "نيباه" يمكن أن يتسبب في جائحة عالمية أخرى مستقبلية، قد تكون أخطر وأشد من وباء فيروس كورونا المستجد.

وحذر متخصصون في الصحة الأوروبية من أن فيروس «نيباه» مرض معدٍ آخر ناشئ، وهو الأمر الذي يثير قلقا كبيرا، ما يفجر قنبلة جائحة جديدة في أي لحظة.

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