الفلبين: نتسلم 5.6 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الربع الأول

قالت الحكومة الفلبينية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تحصل على 5.6 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه كل من شركتي فايزر-بيونتيك واسترازينيكا، خلال الربع الأول من العام الجاري.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة القول، إن الفلبين ستحصل على 9.4 مليون جرعة من اللقاح من الشركتين بحلول الربع الثاني، مضيفة أن الكثير من السلطات المحلية في الفلبين والقطاع الخاص يستعدون من أجل عملية التطعيم، حيث يتم إعداد مواقع التطعيم ومستلزمات التخزين البارد بالإضافة إلى الأشخاص الذين سيقومون بهذه المهام.وتعتزم الفلبين تأمين الحصول على 148 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتطعيم 70 مليون مواطن العام لتحقيق مناعة القطيع، بحسب ما ذكرته الحكومة.