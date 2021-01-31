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سياسي

وزير النقل: الطريق البري الدولي يربط 9 دول إفريقية ويصل «الأطلنطي»

الأحد 31/يناير/2021 - 11:54 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه باستكمال الطريق البري الدولي سيتم ربط مصر بـ9 دول إفريقية، بينها ليبيا والودان وتشاد وصولا للمحيط الأطلنطي، على أن تكون هناك منطقة لوجستية على 700 فدان للبضائع المصرية.

وأضاف الوزير بشأن السكك الحديدية خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن هناك تحديث وتطوير للسكة الحديد بطول 10 آلاف كليومتر، وفي ذات الوقت سيكون هناك منظومة جديدة للسكة الحديد ومنها القطار فائق السرعة.

ولفت وزير النقل إلى أنه لم يتم إضافة "كيلو متر واحد" على شريط السكة الحديد الموجود منذ عهود، والأن يتم عمل شبكة جديدة من خلال تطوير الموجود وازدواجات بعض الخطوط الفردية القائمة وتطويرها وتجديدها عبر إشارات جديدة، كما سيتم ربط الميناء الجاف في كل من 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وربطهما، بتكلفة 220 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن القطار الكهربائي السريع سيكون مرحلة أولى 2000 كليومتر، وفي المرحلة الثانية سيكون 3 آلاف كليومتر، لتصل اطوال السكة الحديد الجديدة والقديمة بعد التحديث وربطها ببعضها إلى 15 ألف كليو متر، وسيتم السيطرة عليها من خلال غرفة تحكم واحدة.

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