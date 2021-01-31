انهيار السقف على القوات بـ«حريق فيصل» وإنقاذ 15 أسرة.. ولجنة: سيبوا النار تاكل بعضها

أوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن احذيه بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء أمس، عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.وأفادت مصادر أمنية إن الحريق نشب مساء أمس في "بدروم" يستخدم لتصنيع الأحذية "كوتش" وكان مليئ بكميات ضخمة من الأحذية امتدت حتى السقف، ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتعلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الأرضي والثاني المخصصان مخزنين للأحذية.وأضافت المصادر أن البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على إخماد النيران، واضطرت قوات الإطفاء على التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم إلا أن استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: "سيبوا النار تأكل بعضها التعامل بإخماد خطر".وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، إخلاء العقار المكون من ١٨ طابقا يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة، تمكنت قوات الإنقاذ البري من إخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.وكانت أشارت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة أن ماس كهربائي نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ ١٠ سيارات إطفاء لإخماد الحريق.وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.