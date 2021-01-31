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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك» وخط ساخن لتلقي الشكاوى

الأحد 31/يناير/2021 - 11:53 ص
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون،
ولاء القاضى
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أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن إطلاق مبادرة «حافظ على ترعتك»، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الموارد المائية والري والمحافظة، وحرصًا علي استثمارات ومكتسبات المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الجاري تنفيذه.


تتضمن المبادرة تفعيل وزراة الموارد المائية والري خط ساخن رقم (010608800587) مزود بخدمة الواتساب تتيح للمواطنين إرسال صور ومواقع، في حالات إلقاء القمامة بالترع، حتى يتسنى إجراء التنسيق السريع فيما بين أجهزة الجانبين للإسهام في رصد ورفع تلك المخلفات وخاصة في المناطق الأكثر عرضه لهذه السلوكيات السلبية من البعض.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على التنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نحو متابعة تنفيذ المبادرة المشار اليها والعمل على توفير صناديق لتجميع القمامة ووضعها بالمواقع الأكثر عرضه لتراكمات القمامة بها على جانبي الترع ورفع تراكماتها أولا بأول من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك حرصا على نظافة البيئة وحفاظًا على الصحة العامة وتعظيم الاستفادة والعائد الايجابى نحو ترشيد استهلاك المياة وتقليل الفاقد الى الحد الأدنى، في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع.

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