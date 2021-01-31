بايدن يلقى خطابًا حول السياسة الخارجية لأمريكا غدًا

ذكرت قناة «إن بي سي» الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلقي، غدا الإثنين، أول خطاب يحدد خلاله السياسة الخارجية للولايات المتحدة.وأفادت القناة، نقلا عن مصدر رفيع، بأن "بايدن" سيطرح، الإثنين، رؤيته للسياسة الخارجية التي تهدف إلى استعادة مكانة أمريكا في العالم.وأشارت القناة إلى أن تلك الكلمة ستكون أول خطاب هام حول السياسة الخارجية لبايدن منذ توليه منصبه، موضحة أنه سيلقي كلمته هذه على الأغلب خلال زيارة مقررة إلى وزارة الخارجية الأمريكية.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، قد قالت، في تصريح صحفي سابق، إن بايدن سيزور مبنى الخارجية يوم الاثنين، حيث سيلتقي الوزير أنتوني بلينكن.