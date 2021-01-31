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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

نيجيريا: ميناء باداجري خطوة استراتيجية لتطوير البلاد كمركز بحري عالمي

الأحد 31/يناير/2021 - 11:51 ص
ميناء باداجري
ميناء باداجري
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قال بشير جاموه، مدير عام وكالة الإدارة البحرية النيجيرية والسلامة (نيماسا)، إن نيجيريا تتمتع بموقع استراتيجي لتكون محورا بحريا لمنطقتي غرب ووسط إفريقيا، مضيفا أن مشروع ميناء باداجري البحري العميق في ولاية لاجوس يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير نيجيريا كمركز بحري عالمي.

وأوضح جاموه في بيان اليوم الأحد أن نيجيريا تتمتع بموقع استراتيجي في نقطة مهمة على المحيط الأطلنطي، بساحل يبلغ طوله 853 كيلومترا، مما يمنحها ميزة جغرافية لتصبح مركزا بحريا ليس فقط لمنطقة غرب ووسط إفريقيا، ولكن أيضا لعالم التجارة البحرية بأكمله في إفريقيا جنوب الصحراء، فنيجيريا تمتلك ميزة تجارية ضخمة تتمثل في مرور أكثر من 70 في المائة من الشحنات المتجهة إلى غرب ووسط إفريقيا عن طريقها.

وأشار إلى أن تشغيل الميناء، الذي جرى التخطيط له ليكون أكبر ميناء بحري في إفريقيا جنوب الصحراء وأكثرها تقدما، سيساعد على تعظيم هذه الإمكانات البحرية غير العادية.

يشار إلى أنه يجري تنفيذ مشروع ميناء باداجري عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يضم الميناء أربعة كيلومترات من أرصفة السفن وحوالي 620 هكتارا من المرافق المخصصة للموانئ، وسيشمل أيضا مرافق لمناولة الحاويات، والمواد الجافة والسائلة، والبضائع، بالإضافة إلى دعم عمليات تفريغ وتحميل النفط والغاز المسال، وسيضم الميناء أيضا حوالي 480 هكتارا من المناطق الصناعية واللوجستية.

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