كامل الوزير يهنئ لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

استقبلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، لتهنئة هيئة مكتب اللجنة بفوزهم في انتخابات اللجان النوعية التي أجريت مؤخرا، والمشكل من كلا من النائب علاء عابد رئيسا، ووكيلين وحيد قرقر ومحمود الضبع، وأمين السر النائب سيد عوض، والأعضاء رزق ضيف الله، نادر الخبيري، حازم عويان، سامح السايح.وشارك في تقديم التهنئة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ويسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، وعدد من أعضاء مجلس النواب.وعبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، عن استعداد اللجنة التام للتعاون مع الحكومة ووزارة النقل في تنفيذ خطط عملها من أجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة في مجال النقل والمواصلات والذي شهد طفرة كبيرة في السنوات الاخيرة بفضل جهود والرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة النقل والمواصلات بقيادة الفريق كامل الوزير.