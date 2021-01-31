فض سرادقي زفاف وعزاء لعدم الالتزام بإجراءات كورونا في بورسعيد

قال عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه جرى تحرير غرامات فورية وغلق منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، وذلك خلال حملات موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.وأشار رئيس حي العرب، خلال متابعته إحدى الحملات، إلى أن الحملة أسفرت عن فض سرادق حفل زفاف وآخر للعزاء، وغلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية، وتحرير محاضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة، وكذلك إغلاق منشأة مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وغلق محل تجاري وتغريم كافيه ومطعم.وناشد رئيس الحي المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدا على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة.