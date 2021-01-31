وزير النقل: القيادة السياسية مهتمة بتطوير «شريان التنمية»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته خصصت يوم الثلاثاء لاستقبال النواب في الوزارة لتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها في هذا القطاع الحيوي، في إطار الموازنات المخصصة لها ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين خاصة محدودي الدخل.وقال وزير النقل، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "تولي القيادة السياسة اهتمام بتطوير النقل باعتياره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري وغيرها، بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية.وأضاف الوزير: "الهدف أيضا ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيرها، كذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية".